Nährstoffwunder Kollagen – für Gelenke, Haut und Darm

Kollagen, der Name taucht mittlerweile in vielen gesundheitlichen Zusammenhängen auf. Auch deshalb, weil es wie ein Klebstoff den Körper zusammenhält. Kollagen ist unabdingbar für die Gesundheit – für unsere Haut, Haare, Nägel, Zähne, Gelenke und den Darm. Ein so wichtiges Protein, es müsste doch lebenslang im Körper vorhanden bleiben. Aber leider ist das nicht der Fall. Vielmehr wird im Alter von ungefähr 25 Jahren Kollagen immer seltener im Körper selbst produziert.

Bevor die Autorin dieses Sachbuchs, die Ernährungswissenschaftlerin Pamela Schoenfeld, beschreibt, was dagegen zu tun ist, klärt sie auf und nennt die wichtigsten Details über das Nährstoffwunder Kollagen. Es herzustellen und auch für medizinische Zwecke zu nutzen, hat eine lange Tradition – vom Auskochen von Häuten und Knochen bis zu der heutigen synthetischen Herstellung des Faserbildenden Eiweiß.

Der Bedarf ist also da, aber ernähren wir uns auch so, dass er gedeckt werden kann? Auch dieser Frage geht die Ernährungswissenschaftlerin nach. Denn hauptsächlich wirkt Kollagen über die Ernährung. Als Bestandteil in Cremes zur Verbesserung der Hautstruktur, kann es nicht so viel ausrichten, sondern erhält dort eine eher zusätzlich pflegende Komponente.

Zudem beantwortet die Autorin zahlreiche Fragen zur optimalen Kollagenversorgung, wie z. B.: Welche Supplementierung ist sinnvoll? Wie kann ich die körpereigene Bildung von Kollagen wieder anregen und unterstützen?

Damit es über die Ernährung klappt, stellt sie 40 Rezepte vor, die das garantieren. Und da gibt es mehr als Hühnerknochen- oder Rindfleischsuppe, denn wer will die schon täglich zu sich nehmen. Leckere Rezepte, die eine ausreichende Versorgung mit Kollagen möglich machen. Haut, Haar, Nägel und Gelenke danken es, sie bleiben elastisch, flexibel und stark. Kollagenreiche Ernährung wird so zu einem echten Anti-Aging von innen. Ein sehr sachkundiger, nützlicher und praktischer Ratgeber.

Nährstoffwunder Kollagen

Pamela Schoenfeld

272 Seiten – Verlag: VAK Verlags GmbH