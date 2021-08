Natürlich schön mit einem Hauch Rouge und mehr

Rouge erlebt ein echtes High in der warmen Jahreszeit und betont unsere Gesichtszüge natürlich schön. Ein romantisch verspielter Look in Rosa erfrischt und schmeichelt dem Teint. Feminin ohne zu mädchenhaft zu wirken, tragen wir Blush nicht nur auf den Wangen, sondern auch auf den Lidern. Perfekt für ein Picknick, die britische Tee-Party oder einen sommerlichen Spaziergang – unsere Haut strahlt im Sonnenlicht natürlich frisch. So genießen sie die Outdoor-Saison perfekt gestylt.

#1 strahlender Glanz für die Wangen

Damit unsere Haut sommerlich strahlt, benötigt sie viel Feuchtigkeit. Dafür vor dem Schminken mit der Glow Tuchmaske von Lavera eine kleine Wellnesseinheit einlegen. Sie bereitet die Haut optimal auf das Make-up vor. Nach 15 Minuten abnehmen und das restliche Produkt sanft in die Haut einmassieren. Nochmals etwa fünf bis zehn Minuten einziehen lassen.

Anschließend kleine Hautunreinheiten und leichte Augenschatten mit dem Cover & Care Stick abdecken. Wichtig: Die Ränder zart ausstreichen.

Den Natural Glow Highlighter – Rosy Shine 01 oberhalb der Wangenknochen, unterhalb der Augenbraue, auf dem Nasenrücken und auf dem Lippenherz auftragen. Mit zarten Schimmerpigmenten zaubert er natürliche Glanzpunkte für den romantischen Look.

Das So Fresh Mineral Rouge Powder – Pink Harmony 04 unterhalb der Wangenknochen auftragen und gut verblenden. Für einen stärkeren Farbakzent den Vorgang wiederholen. Tipp: Für einen leichten sommerlichen Touch etwas Rouge auf die Nasenspitze geben, das gibt dem Gesicht eine zusätzliche Frische.

#2 Romantischer Augenaufschlag

Bei unseren Augen setzen wir auf eine romantische Natürlichkeit. Dafür das So Fresh Mineral Rouge Powder – Columbine Pink 07 mit einem breiten Lidschattenpinsel in den Augenhöhlen auftragen und um einen sanften Übergang zu schaffen, gut in Richtung Augenbraue verblenden. Die oberen Wimpern mit der Butterfly Effect Mascara leicht tuschen. Die Augenbrauen mit dem Eyebrow Styling Gel – Transparent in Form kämmen.

#3 Light pink lips

Zum Schluss die Lippen mit dem Soft Lipliner – Rose 01 umranden und dem Beautiful Lips Brilliant Care Lipstick Q10 – Oriental Rose 03 betonen. Der dezente Glanz unterstreicht den zart schimmernden Look.

#Bonus – Styling Tipp

Leichte Wellen machen den verspielten Look perfekt! Dafür die Haare zum Mittelscheitel ziehen und mit einem Lockenstab oder Glätteisen in den unteren Bereich minimale Wellen einarbeiten und am Ende mit einem grob gezinkten Kamm ausbürsten.

Titelfoto: Lavera