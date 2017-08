Für eine für- und vorsorgliche Schwangerschaft

Die Schwangerschaft ist eine besonders wichtige und schöne Zeit, sie erfordert jedoch auch erhöhte Achtsamkeit und Vorsorge. So haben Wissenschaftler der Charité – Universitätsmedizin Berlin nachgewiesen, dass aufgrund erhöhter Entzündungswerte während der Schwangerschaft Veränderungen im Gehirn des Ungeborenen entstehen können. Diese wiederum könnten das Risiko der Ausprägung von psychiatrischen Erkrankungen steigern. Insbesondere das Kardinalsymptom dieser Erkrankungen, eine eingeschränkte Impulskontrolle, scheint sich zu häufen, wenn mütterliche Entzündungswerte während der Schwangerschaft erhöht sind. Die Ergebnisse der aktuellen Studie sind im Fachmagazin Biological Psychiatry* veröffentlicht.

*Graham AM, Rasmussen JM, Rudolph MD, Heim CM, Gilmore JH, Styner M, Potkin SG, Entringer S, Wadhwa PD, Fair DA, Buss C. Maternal Systemic Interleukin-6 During Pregnancy Is Associated With Newborn Amygdala Phenotypes and Subsequent Behavior at 2 Years of Age. Biol Psychiatry. 2017 Jun 19. pii: S0006-3223(17)31670-0. doi: 10.1016/j.biopsych.2017.05.027.

Rauchen während der Schwangerschaft schadet dem Ungeborenen längerfristig

Es ist längst bekannt, rauchen in der Schwangerschaft ist für das Ungeborene und selbstverständlich auch für die Schwangere ungesund. Jetzt hat eine neue US-amerikanische Studie herausgefunden, dass Babys, deren Mütter während der Schwangerschaft täglich etwa 10 Zigaretten geraucht hatten, später ein deutlich höheres Risiko für Denk- und Lernprobleme haben. Zudem konnte gezeigt werden, dass die negativen gesundheitlichen Auswirkungen der Tabak-Exposition in der Gebärmutter noch Jahre später bemerkbar sind.

Weitere Informationen dazu auf der Internetseite des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte e.V.

Jetzt schon an später denken. Leihgroßeltern sind gefragt, aber rar

Obwohl während der Schwangerschaft Betreuungsprobleme noch nicht akut sind, so lohnt es sich doch, schon jetzt darüber nachzudenken, solle es ein Babysitter oder sollen es Leihgroßeltern sein. Besonders letztere sind sehr gefragt. Bei Betreut.de hat im Jahr 2016 immerhin jede fünfte Familie diese Betreuungsform für ihre Kinder in Erwägung gezogen. Vielerorts ist das Interesse jedoch bislang noch bei zu wenigen Senioren angekommen. Das Portal Betreut.de hat gängige Annahmen und Vorurteile in einer deskriptiven Datenanalyse überprüft und dabei die Leihgroßeltern der traditionellen Betreuung durch Babysitter gegenübergestellt. Das Ergebnis: In vielen Bereichen, wie etwa in ihrer Bereitschaft zu kochen oder in der zusätzlichen Übernahme leichter Hausarbeiten, unterscheiden sich Babysitter und Leihgroßeltern nur unwesentlich. Selbst den Besuch im Schwimmbad trauen sich die Senioren zu einem gleich großen Anteil wie jüngere Babysitter zu. Leihgroßeltern heben sich jedoch mit mehr Erfahrung und höherer Flexibilität ab. Für viele Eltern ist zudem der familiäre Anschluss wichtig, der laut der Soziologie-Professorin Dr. Birgit Blättel-Mink gerade den Leihgroßeltern am Herzen liegt. Wer sich dieser Gruppe zugehörig fühlt, sollte bei der nächsten Suche einen genaueren Blick auf die reiferen Betreuer werfen. Weitere Infos unter betreut.de