Vielleicht denken einige, wenn sie Suppe hören, automatisch an Linsen,- Erbsen,- Hühner,- oder Bohnensuppe und winken entschieden ab. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Die Vielfalt an Suppen ist sehr viel größer geworden, und sie sind beliebter denn je. Und das mit Recht: Sie sind unschlagbar, was ihre Vielfalt, schnelle Zubereitungszeit und Leichtigkeit angeht, und zudem sehr gesund. Das macht ein Blick in das Buch „Power-Suppen“ von Dagmar von Cramm deutlich, das jetzt die Stiftung Warentest herausgegeben hat.

Suppen sind die neuen Smoothies

Ja, nur werden Smoothie-Anhänger jetzt vielleicht sagen, diese sind schneller zuzubereiten. Wogegen man bei Suppen an heiße Herde, endlose Schnippeleien, längere Kochzeiten und Suppenschüsseln denkt. Zum Glück jedoch sind auch bei Suppen moderne Zeiten angebrochen. Denn die Autorin Dagmar von Cramm, eine der bekanntesten Food-Journalistinnen Deutschlands und Expertin auf dem Gebiet der Ernährungswissenschaften, hat bei diesem Buch den Fokus auf gesunde, moderne Küche gelegt, was besonders für Familien und Stressgeplagte von Bedeutung ist. Der Wundertrank kommt nicht aus dem Smoothieglas, sondern aus dem Topf . Dabei wird am Anfang des Buches genau erklärt, was an welcher Suppe dran und drin ist – wann sie besonders gut für uns ist, ob sie beispielsweise Anti-Aging tauglich ist, gegen Magen-Darm-Erkrankungen hilft oder eben der Gesundheit förderlich ist. Aber das sind eigentlich alle der hier vorgestellten 100 Power-Suppen, die übrigens auch manchmal in kalter Form daherkommen.

Also ran an das Buch und an den Topf – und damit Sie auch in stressigen Zeiten nicht auf Brühe und Co. verzichten müssen, lernen Sie, wie man auf Vorrat kochen, einfrieren und einwecken kann. Besonders hilfreich ist auch der Saisonkalender.

Ein tolles Buch! Rezepte, die selbst meine Suppen zu einem kleinen Festessen gemacht haben!

Die Autorin und Foodjournalistin Dagmar von Cramm ist Mitglied im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, im Food Editors Club, im Kuratorium der Heinz-Lohmann-Stiftung, sie gehört dem Verband der Ökotrophologen an, ist Präsidentin der Stiftung Besser essen. Besser leben. und Gesundheitsbotschafterin vom SV Werder Bremen.