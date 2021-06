Reisetipp zur Sommersonnenwende „MittsommerRemise 2021“

Mittsommer, die kürzeste Nacht des Jahres – der Begriff lässt zunächst an die skandinavischen „weißen Nächte“ denken. Hier kommt ein Reisetipp, der die Sommersonnenwende auch in Deutschland feiern lässt. So lädt das Kulturerbefestival „MittsommerRemise“ – die Nacht der nordischen Guts- und Herrenhäuser jährlich dazu ein. 100 Guts- und Herrenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern öffnen ihre Tore für Besucher. Bereits zum 14. Mal können Kulturbegeisterte durch malerische Parkanlagen laufen, an Führungen durch historische Gemäuer teilnehmen oder ins Gespräch mit Gutsherrenbesitzern kommen.

Los geht es am 19. Juni 2021 in Mecklenburg, wenn insgesamt 54 Anwesen von 13.00 bis 21.00 Uhr offenstehen. Tags darauf begrüßen 46 Guts- und Herrenhausbesitzer in Vorpommern zwischen 10.00 und 17.00 Uhr den Sommer herrschaftlich. Auch in diesem Jahr sind wieder neue Akteure hinzugekommen: Die Gutshäuser Zarchlin und Liepen sowie das Schloss Daschow in der Mecklenburgischen Seenplatte sind unter anderem erstmalig dabei.

Ebenfalls neu dabei ist das Landmobil „MAMÜMA – unsere Heimat auf Achse“, ein mobiler Hofladen, in dem Gäste regionale Produkte testen und kaufen können. Das Landmobil wird unter anderem am Herrenhaus Vogelsang, am Schloss Ivenack oder am Herrenhaus Dargibell Halt machen.

Weitere Informationen: www.mittsommer-remise.de

Titelbild: Am 19. Juni können Gäste im Herrenhaus Vogelsang einkehren © Herrenhaus Vogelsang