Rituale und ihre Bedeutung für eine Beziehung

Rituale spielen in menschlichen Beziehungen eine wichtige Rolle. Besonders wenn Paare sich gerade kennengelernt haben, sollten sie gemeinsam Rituale entwickeln. Dadurch lernen sie sich besser kennen. Und diese Erfahrungen können als Vorhersage dafür dienen, wohin sich die Beziehung entwickelt, wie eine Studie der University of Illinois zeigt.

Rituale sind der Klebstoff, der Beziehungen zusammenhält

„Rituale haben die Macht, Individuen aneinanderzubinden und können eine Richtung anzeigen, wie sich Paare entwickeln. Wir haben festgestellt, dass sie dazu beitragen, normative Beziehungserfahrungen zu verstärken“, sagt Chris Maniotes, Doktorand in der Abteilung für menschliche Entwicklung und Familienstudien (HDFS) an der University of Illinois und Hauptautor der Arbeit, die im Journal of Social and Personal Relationships veröffentlicht wurde.

Wir haben alle Erfahrungen mit Ritualen. Jede Familie besitzt eigene und solche, die sie mit Familien weltweit teilen, wie Feste und Feiertage. Besonders Paare, die sich gerade kennengelernt haben, sollte eigene kreieren, wie z. B. die Filmnacht an jedem Freitag. Damit bieten sich einzigartige Gelegenheiten, seinen Partner und seine Beziehung zu überprüfen; man bekommt eine Vielzahl von Verhaltensweisen und Interaktionen zu sehen. Oftmals sind sie verdeckt – Rituale legen sie offen.

Rituale festigen Bindungen

Die Forscher analysierten ausführliche Interviews mit 48 Personen (24 Paaren), die im Durchschnitt 23 Jahre alt und seit 2,5 Jahren zusammen waren. Für diese Studie untersuchten die Forscher die Auswirkungen von Ritualen. Sie stellten fest, dass Rituale Bindungen festigen und stärken, aber sie können auch Konfliktbereiche aufzeigen und die Wahrscheinlichkeit verringern, dass die Beziehung in Richtung Ehe geht. Mit anderen Worten, wird die Beziehung kurzlebig oder langlebig sein?

„Rituale scheinen wirklich eine Rolle beim Innehalten von Personen zu spielen und ihnen zu helfen, ihre Beziehung besser zu betrachten. Sie helfen ihnen zu erkennen: ‚Das ist es, was wir als Paar sind; das ist es, was wir als Familie sind'“, erklärt Maniotes.

Paare können davon profitieren, wenn sie verstehen, wie Rituale ihre Beziehung beeinflussen. Das ist umso wichtiger während der derzeitigen COVID-19-Beschränkungen, wo Rituale, die wir früher als selbstverständlich ansahen, weniger vorhersehbar sind, sagt Maniotes.

Rituale sind vielleicht nicht der bestimmende Faktor dafür, wohin sich eine Beziehung entwickelt, aber gemeinsam einer Konstellation von Erfahrungen und Verhaltensweisen bringt sie wichtige Nuancen hervor, die die Entscheidung der Paare beeinflussen, ob sie heiraten oder nicht.. -IMK-

University of Illinois College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences.

