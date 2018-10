Rosen –Symbol für Sehnsucht, Liebe und Verbundenheit

In persönlich zusammengestellten Bouquets mit individueller Handschrift oder als Hommage an verträumter Ästhetik – die Rose malt moderne Romantik ins Interieur. So einzigartig, wie die Liebe wächst, so vielfältig gibt sich diese Blütenschönheit in der Jahreszeit des Wandels und der bunten Alleen.



Draußen weicht das Grün der Bäume einem Farbspiel aus Orange- und Rottönen, das bei Wind in einem wilden Tanz herabrieselt. Die langsam fallenden Blätter und der Regen, der den Tag oftmals zerteilt, geben Anlass zu unbeschwerten Stunden in eigenen vier Wänden.

Auf das romantische Flair, das sich draußen in der Welt abspielt, muss im eigenen Mikrokosmos keineswegs verzichtet werden. Dieses Gefühl materialisiert sich in Form der Rose, mit der der pittoreske Herbst ganz einfach in das Interieur geholt wird. Die Rosenblüte, bekannt durch ihre herzförmigen Blätter, die sich eng umschlungen aneinander reihen, liefern eine Reise für die Sinne und malen Entspannung ins heimische Bild.

Rosen – opulent und stilsicher

Der Herbst wird eingeleutet mit Rosenromantik, für die die Rose wie keine andere Blume bekannt ist, leuchtet hier in einem Feuerwerk auf. Zu Recht: schließlich handelt es sich hier um ein Gefühl, das ausschweifend, umwerfend und all-einnehmend die Welt auf den Kopf stellt. Mit großen und kleinen Blüten in verschiedenen Formen und gedeckten Farben, lässt sich ein Teil dieser Emotion in das eigene Heim transportieren. Rosen-Opulenz in ausschweifenden Bouquets, verträumt platziert in dunkel gehaltenen Vasen. Optimal enthalten diese einen verspielten Farbverlauf oder haptische Muster. Im Wohnbereich oder in dezenter Form im Schlafzimmer, fügt sich dieser moderne Gefühls-Enthusiasmus ideal ein.

Ein Rosen-Bouquet voller Symbolik

Die klassische, rote Rose steht natürlich für die Liebe in all ihren Formen und verspielten Eigenarten. Als Zeichen der Verehrung, der Romantik und des Respekts ist sie die schönste Aufmerksamkeit für eine geliebte Person – egal ob es sich um eine erste Annäherung, den Beginn der Zweisamkeit oder ein festes Fundament der Zuneigung handelt. Die reichhaltige Farbpalette der Rose deckt mit all ihren Nuancen noch so einige andere versteckte Botschaften ab. So steht die Blütenschönheit in Weiß für anhaltende Liebe, Reinheit und Würde. Mit einer rosafarbenen Art offenbaren sich Glück, Dankbarkeit und Tugend. Sehnsucht, Wertschätzung und Empathie verbergen sich hinter der Rose in Orange. Starke Freundschaft wird mit der gelben Variante zum Ausdruck gebracht. Ein Rosenbouquet kann durch diese Varianz an Symbolkraft so individuell gestaltet werden wie die Beziehung, die damit gefeiert wird. Kaum eine andere Blume lässt so viel Freiraum für das individuell Zwischenmenschliche, wie die Rose.

Pflegehinweise

Die Vase gründlich reinigen und täglich mit frischem, lauwarmen Wasser auffüllen.

Die Stiele der Rose schräg anschneiden und in lauwarmes Wasser stellen. Nach einigen Tagen in der Vase erneut kürzen. Am Teil des Stils der im Wasser steht sollten die Blätter abgeschnitten werden, um der Fäulnis in der Vase vorzubeugen.

Mit ein wenig Schnittblumennahrung hält die Rose bis zu zwei Wochen. Verwelken die Blüten langsam, kann die Rose aus dem Wasser genommen und zum Trocknen aufgehängt werden. So verbleibt die Schönheit noch eine ganze Weile.Mehr Inspiration und Information

Auf tollwasblumenmachen.de finden die Konsumenten spezielle DIY-Tipps bei denen Rosen eine Rolle spielen.

Foto/Text-Quelle: Blumenbüro