Schöne Haut durch gesunde Ernährung und Pflege

Gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse zeigt sich auch im Gesicht. Bei Frauen hat sie sogar die Wirkung, weniger Falten sichtbar werden zu lassen. Bei Männern konnte dieser Zusammenhang nicht festgestellt werden. Die Ergebnisse stammen aus einer Studie der Erasmus Universität in den Niederlanden, die 1,140 Männer und 1,613 Frauen im Alter von über 50 Jahre umfasste.

Die Teilnehmer füllten einen Fragebogen aus, der Aufschluss über ihre Ernährungsgewohnheiten gab. Wie viel Gramm Gemüse, Früchte, Fleisch, Fisch, Brot, Milch Süßigkeiten, Alkohol und einige andere Produkte, die Teilnehmer über einen Zeitraum von einem Monat konsumierten. Die Daten machten es möglich, ein Ernährungsmuster der Teilnehmer zu erstellen. Zudem wurden 3D Bilder ihrer Gesichter angefertigt, damit eine Software die Falten prozentual ermitteln konnte.

Dabei zeigte sich, dass Frauen, die wenig Zucker, Alkohol, Fleisch und gesättigte Fettsäuren zu sich nahmen, weniger Falten und eine schönere Haut aufwiesen.

Wer zusätzlich nicht raucht, die Haut vor schädlichen Sonnenstrahlen schützt, hat im Zusammenspiel mit einer gesunden Ernährung gute Aussichten, länger jung und gesund auszusehen.

Die Studie wurde an der Erasmus Universität im Fachbereich Dermatologie durchgeführt.

Frauen wollen aber auch von außen Einfluss auf die Schönheit und Pflege ihrer Haut nehmen. Dabei sind insbesondere Produkte mit natürlichen Inhaltsstoffen gefragt.

Besonders die Haut um die Augenpartien ist außergwöhnlich pflegebedürftig. Die Haut ist dünner und empfindlicher. Dunkle Schatten, zarte Mimikfältchen oder leichte Schwellungen zeigen sich daher primär im sensiblen Augenbereich.

Ich habe zwei Augen-Pflege-Produkte von La mer auf meine Reise nach Kreta mitgenommen, um sie zu testen. Dabei war ich besonders angetan vom Advanced Skin Refining Beauty Roll-on Auge. Der Roll-on hat einen spürbaren Soforteffekt. Die Haut fühlte sich sofort glatter und gut befeuchtet an. Auch leichte Schwellungen wurden gemindert. Es ist einfach, ihn auch ohne Spiegel zwischendurch am Strand zu benutzten. Als Ergänzung ist die La mer Advanced Skin Refining Beauty Cream Auge ideal. Sie spendet der zarten Augenpartie nach einem anstrengenden Tag in der Nacht reichhaltige Feuchtigkeit. Ich bin sehr zufrieden mit diesen Produkten und habe sie als sehr pflegewirksam empfunden.

Wie alle La mer Produkte enthält die neue Beauty Cream Auge weder Silikone noch Parabene, PEGs oder Paraffine und ist für alle Hauttypen geeignet. Zur Anwendung die Creme nach der Gesichtsreinigung auf die Augenpartie auftragen und sanft einklopfen.