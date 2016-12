slow-family

By LifeStyleSite

Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Das hat auch Auswirkungen auf unser Familienleben. Fast überall wird schnell gegessen, schnell ein Termin wahrgenommen, Kinder in die Tageseinrichtung oder in die Schule gebracht. Froh, wieder alles rechtzeitig geschafft zu haben, bleiben Kinder und Eltern oft gestresst zurück und es bleibt kaum Zeit, um durchzuatmen. Es geht aber auch anders. Und wer aus diesem stressigen Lebensstil herauskommen möchte, sollte zu diesem Buch greifen.

Denn hier zeigen Julia Dibbern und Nicola Schmidt, wie sieben Zutaten eine bessere Alternative ermöglichen.

Angelehnt an die Bedürfnispyramide von Maslow, ist den Autorinnen eine Bedürfnisskala für Familien wichtig. Kernbedürfnisse sind dabei Selbstverwirklichung, physische Bedürfnisse, soziale Sicherheit und Individualbedürfnisse. Dies lässt sich umsetzen, wenn Geborgenheit, Natur, Entschleunigung und Achtsamkeit, die Grundlage bildet – und dafür braucht die Familie vor allem Zeit. Eine nachhaltige und artgerechte Erziehung ist dann möglich. Ja, Sie haben richtig gelesen, auch kleine Menschen, nicht nur Tiere sollten artgerecht aufwachsen und leben können.

Die Autorinnen, selbst Mütter, schreiben, wie sie sich diesem Lebensstil Schritt für Schritt genähert haben. Wie sich bei ihnen das Bewusstsein herausgebildet hat, langsamer und ohne Stress, mit ihren Kindern im Einklang mit der Natur leben zu wollen. Wie sie Rückschläge, Irritationen und Widerstände ganz persönlich erlebt haben und wie sich allmählich eine gute Balance eingestellt hat. Dabei haben sie aber nicht darauf verzichtet, wissenschaftliche Studien, Pädagogen und andere Experten zurate zu ziehen und deren Erkenntnisse mit einfließen zu lassen. Dies macht das Buch zu einer gut lesbaren und wertvollen Lektüre für Familien, die einfacher, aber bewusster, achtsamer, im Einklang mit der Natur und in Gemeinschaft mit anderen leben möchten. Auf die Umwelt zu achten, denn sie gilt als Lebensgrundlage der künftigen Generationen, heißt nicht, auf den technischen Fortschritte verzichten zu müssen. Er muss jedoch bewusst und sparsam eingesetzt werden.

Mich hat das Buch sehr beeindruckt, weil die Autorinnen ihre persönlichen Beweggründe, Gedanken und Erfahrungen schildern. Der Weg ist gar nicht so schwierig, wenn Familien gemeinsam an diesem Konzept „slow family“ arbeiten. Das genau vermittelt dieses Buch.

Julia Dibbern / Nicola Schmidt

Slow Family

Sieben Zutaten für ein einfaches Leben mit Kindern

ISBN:978-3-407-86426-0

Verlag: Beltz