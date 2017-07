Sonne auf dem Teller mit Biotomaten

Tomaten sind das Lieblingsgemüse der Deutschen: Rund 26 Kilogramm essen wir durchschnittlich im Jahr, etwa acht davon als Frischware. Seit Juni gibt es heimische Biotomaten in bunter Vielfalt und sommerlich duftend im Laden oder direkt vom Biohof. Mit ihrem Aroma und vielseitigen kulinarischen Talenten begeistern sie auch BIOSpitzenkoch Rainer Hensen. Er verarbeitet sie zu einem außergewöhnlichen Sommergericht: Mille Feuille von Ochsenherztomaten. Das raffinierte Rezept aus seiner Michelin-Sterneküche zeigt er im Video auf oekolandbau.de.

Bunte Vielfalt fürs Auge und den Gaumen

Neben beliebten Tomatenklassikern wie Fleisch-, Cherry-, Cocktail- oder Roma-Tomaten gibt es im Biosortiment auch alte Sorten zu entdecken. Sowohl im Geschmack als auch in Farbe und Form sind die nur noch selten gesehenen Tomaten überraschend vielseitig. Man findet sie vor allem im Bioladen oder direkt im Hofladen in tomatenrot bis hin zu rosa, gelb, dunkelviolett oder grün-lachsfarben gestreift. Dabei können sie rund, oval, länglich, birnen- oder herzförmig sein. Als bunte Mischung sind sie damit nicht nur ein echter Hingucker. Mit dem Anbau und der Vermehrung von alten Sorten erhalten Biobäuerinnen und -bauern auch die genetische Sortenvielfalt. Die alten Sorten eignen sich übrigens besonders gut für den Anbau im privaten Freilandgarten oder sogar auf dem Balkon. Jungpflanzen findet man in der Biogärtnerei, oft auch im Bioladen oder im Direktverkauf bei der Biobäuerin oder dem Biobauern in der Nähe.

Tomatensorten für den Ökoanbau im Freiland

Tomaten legt man am besten offen in eine weite Schale, damit sie genug Sauerstoff bekommen, um ihr Aroma zu entfalten. Sind sie reif, bewahrt man sie an einem schattigen Ort auf. Grüne, unreife Tomaten kann man im Sonnenlicht gut nachreifen lassen. Sie sollten nicht in Plastikbeuteln und nicht im Kühlschrank gelagert werden. Außerdem mögen sie eine weiche Unterlage wie zum Beispiel ein Geschirrtuch, damit sie keine Druckstellen bekommen.

Zarte Pflanze, die es gerne warm hat

Das ursprünglich aus Südamerika stammende Fruchtgemüse gedeiht am besten bei warmen Temperaturen. Daher wachsen Tomaten bei uns überwiegend in Gewächshäusern. Hier reifen sie, vor Wind und Regen gut geschützt, unter Glas oder im Folientunnel. Ihre Gewächshäuser nutzen Biolandwirtinnen und -landwirte möglichst energiesparend, in den Sommermonaten oft ganz ohne zu heizen.