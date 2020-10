Studie erklärt rückläufige Sterberate von COVID-19 Patienten in New York

Dass die Medizin eine Erfahrungswissenschaft ist, zeigt sich insbesondere auch im Behandlungsverlauf von COVID-19 Patienten. Denn eine

neue Studie lieferte Ergebnisse, dass in den USA weniger New Yorker an dem Coronavirus sterben, als Gesundheitsexperten erwartet hatten. Die regionalen Sterbeziffern sind gegenüber den Höchstständen zu Beginn des Ausbruchs gesunken, was teilweise auf eine Verschiebung in der Bevölkerung zurückzuführen ist, die an der Krankheit erkrankt, hin zu denen, die widerstandsfähiger sind.

Nachdem Anfang März New York zum Epizentrum der Pandemie wurde und Zehntausende an COVID-19 starben, hatten Experten erwartet, dass die Infektion in den folgenden Monaten ebenso tödlich bleiben würde.

Stattdessen zeigte eine neue Untersuchung, dass bis Mitte August die Sterblichkeitsrate bei denjenigen, die mit Coronavirus-bedingten Erkrankungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden, von 27 Prozentpunkten auf etwa 3 Prozentpunkte gesunken war. Die von Forschern der NYU Grossman School of Medicine geleitete Studie zeigte, dass sich eine jüngere, gesündere Gruppe von Menschen infizierte und mit weniger schwerwiegenden Symptomen ins Krankenhaus kam als die im Frühjahr infizierten.

Wachsende Erfahrung der Ärzte erhöht Überlebensrate

Die Analyse der Forscher machte jedoch deutlich, dass diese Faktoren nur zum Teil für die Verbesserung der Überlebenschancen verantwortlich waren. Der Rest, so vermuten sie, resultierte aus den wachsenden Erfahrungen der Ärzte und des Pflegepersonals mit dem Coronavirus. So erfuhren die Ärzte beispielsweise, dass es wirksamer sei, COVID-19-Patienten auf dem Bauch statt auf dem Rücken zu lagern und den Einsatz von Beatmungsgeräten so lange wie möglich hinauszuzögern, so die Autoren der Studie. Wahrscheinlich halfen auch Medikamente.

Darüber hinaus könnten auch andere Faktoren wie ein abnehmendes Krankenhausvolumen, eine geringere Infektionsexposition sowie frühere Tests und Behandlungen eine Rolle gespielt haben.

„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass COVID-19 zwar nach wie vor eine schreckliche Krankheit ist, unsere Bemühungen um eine bessere Behandlung aber wahrscheinlich erfolgreich sind“, sagt die leitende Autorin der Studie, Leora Horwitz, MD, außerordentliche Professorin in der Abteilung für Bevölkerungsgesundheit an der NYU Langone Health.

„Selbst ohne eine „Silberkugel-Behandlung“ oder einen Impfstoff schützen wir durch eine Vielzahl kleiner Veränderungen unsere Patienten stärker“, sagt Horwitz, die auch Direktorin des Center for Healthcare Innovation and Delivery Science an der NYU Langone Health ist.

New York gehörte zu den ersten Staaten, die mit einem schweren Ausbruch von COVID-19 zu kämpfen hatten. Im Gegensatz dazu seien die Todesraten in den südlichen und westlichen Regionen des Landes, in denen es auch jüngere, gesündere Coronavirus-Patienten gab, niedriger gewesen, sagt Horwitz. Es sei jedoch unklar geblieben, ob das Virus aufgrund der unterschiedlichen demografischen Zusammensetzung der Patienten oder aufgrund einer verbesserten Versorgung weniger tödlich sei.

Horwitz sagt, die neue Studie, die nächste Woche im Journal of Hospital Medicine online veröffentlicht wird, sei die bisher detaillierteste Analyse der Coronavirus-Todesraten im Zeitverlauf. Durch die Berücksichtigung von Alter, Fettleibigkeit und anderen Schlüsselfaktoren konnten die Forscher einige Erklärungen aus der Analyse eliminieren.

Für die Untersuchung analysierte das Forschungsteam 5.263 Patientenakten von Personen, die zwischen dem 1. März und dem 8. August in Krankenhäusern der NYU Langone in New York City und Long Island gegen COVID-19 behandelt wurden. Unter Verwendung einer Reihe von Risikofaktoren für die Krankheit sowie Indikatoren für den Schweregrad der Erkrankung nach dem Krankenhausaufenthalt entwickelten die Autoren der Studie ein Modell, das die Wahrscheinlichkeit des Todes für jeden Patienten vorhersagte.

Den Ergebnissen zufolge war die Sterbewahrscheinlichkeit für die meisten schwerkranken Patienten im August durchschnittlich 22 Prozentpunkte niedriger als im März. Auch das Durchschnittsalter der hospitalisierten COVID-19-Patienten sank von 63 auf 47 Jahre. 73 Prozent hatten im März chronische Erkrankungen wie Lungenkrankheiten und Diabetes, während Mitte Juni nur etwa 65 Prozent solche Risikofaktoren aufwiesen.

„Andere Pandemie-Hotspots sollten aus den hier in New York gewonnenen Erkenntnissen Hoffnung schöpfen“, sagt der leitende Studienautor Christopher Petrilli, MD, ein Assistenzprofessor in der medizinischen Fakultät der NYU Langone.

„Wenn wir mit der Krankheit besser umgehen können, können sie das auch. Das Forschungsteam plant als nächstes, die Untersuchung auf Krankenhäuser außerhalb von New York auszuweiten.

Petrilli warnt zudem davor, dass sich zwar die Sterblichkeitsraten verbessern, dass COVID-19 bei einigen Menschen aber immer noch Symptome verursacht, die noch lange nach der akuten Erkrankung fortdauern, darunter Müdigkeit, Blutgerinnsel und Lungenschäden.

Quelle.: EurekAlert