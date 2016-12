Süßkartoffeln machen schlank

Süßkartoffeln werden auch bei uns immer beliebter – aus gutem Grund: Sie enthalten viel Beta-Carotin, Vitamin C, Vitamin E und Kalium. Auch wenn sie Kartoffel heißt, hat sie nur wenig mit unserer Kartoffel gemeinsam. Doch nicht nur die Süßkartoffel ist gesund, sondern auch das Abwasser, das bei ihrer Verarbeitung entsteht. Es beinhaltet die Peptide,die laut einer Studie der National Agriculture and Food Research Organization schlank machen.

Das Team um Koji Ishiguro verabreichte Mäusen eine sehr fettreiche Diät – einige davon bekamen zusätzlich aber auch das Süßkartoffelpeptid, das im stärkehaltigen Kochwasser des Gemüses zurückbleibt, ins Futter gemischt. Nach 28 Tagen wurden die Mäuse gewogen sowie ihre Leber und ihr Fettgewebe vermessen.

Appetit wird reduziert

Die Mäuse, die das Süßkartoffelpeptid gefressen hatten, waren nicht nur schlanker und hatten eine kleinere Leber, sie verfügten auch über einen geringeren Wert an Cholesterol und Triglyceriden im Blut. Dafür waren jene Hormone, die Appetit und Fettstoffwechsel kontrollieren, in größeren Mengen vorhanden.

„Wir waren überrascht, dass das Süßkartoffelpeptid die Anzahl an Fettmolekülen in den Mäusen reduziert hat und dass es scheinbar an der Kontrolle der Moleküle, die den Appetit zügeln, beteiligt ist“, kommentiert Ishiguro. „Diese Ergebnisse sind sehr vielversprechend und zeigen neue Möglichkeiten auf, um dieses Abwasser zu verwenden statt es einfach zu entsorgen.“

Quelle: pressetext.com