Tipps zu Ostern

Wer fair und nachhaltig schenken will, findet bei GEPA eine bunte Bandbreite von Geschenkideen. Alle Bio-Schokoprodukte sind aus klassischen Rohzutaten aus Fairem Handel wie Kakao und Zucker und fair gehandeltem Milchpulver aus dem Berchtesgadener Land.

Handgemacht: Osterkörbchen und Kerzen

Seit letztem Jahr verfolgt die GEPA ihre neue Handwerksstrategie. Traditionelle Techniken und die Fähigkeiten der Produzentinnen und Produzenten verbinden sich mit aktuellen Trends. Und auch hier stehen die Zeichen auf Frühling: Neu dabei sind handgegossene Kerzen in Tulpenform von Wax Industri aus Indonesien. Trendige Pastellfarben von zartrosa, türkisgrün, wasserblau oder hellgelb machen nicht nur auf dem Ostertisch eine gute Figur.

Schadstofffreie Ostern

Zur Osterzeit wird zunehmend auch Spielzeug verschenkt, bei wärmer werdenden Temperaturen vor allem Freizeitartikel für draußen, wie Bälle, Inlineskates, Roller, Skateboards, Schaufeln oder Eimer für den Sandkasten. Insbesondere in aus Fernost importierten Plastikprodukten können sich die sogenannten Weichmacher oder Chemikalien wie Bisphenol A verstecken, die in den Hormonhaushalt von Heranwachsenden eingreifen und zu späteren gesundheitlichen Schäden führen können. Während des Gebrauchs können sich diese Substanzen aus den Spielzeugen herauslösen und gelangen so in die Umwelt und den menschlichen Körper.

Damit die Ostergeschenke auch wirklich frei von Schadstoffen sind, empfiehlt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), diese vorab mit einer von den Umweltschützern selbst entwickelten Smartphone-App zu testen. Mit der kostenlosen „ToxFox-App“ können Verbraucher die Barcodes von Spielzeug oder auch von österlichen Deko-Artikeln scannen. Ist das jeweilige Produkt in der Datenbank eingetragen, werden enthaltene Schadstoffe angezeigt. Und ist das Produkt noch nicht erfasst, können die App-Nutzer sich mit einem Klick direkt an den Hersteller wenden und dort Auskünfte über mögliche Schadstoffe in den Produkten erfragen. Spätestens nach 45 Tagen muss der Nutzer eine entsprechende Antwort erhalten.

Eiersuchen auf der Nordseeinsel Föhr

Der österliche Kurzurlaub in der Friesischen Karibik ist prall gefüllt mit jeder Menge Spaß und Abwechslung. Der Startschuss für das Osterfest auf Föhr fällt am Gründonnerstag mit der Lasershow »Frühlings-Lichterzauber Föhr« in der Inselhauptstadt Wyk.

“Nach der Lasershow-Premiere im letzten Jahr haben wir viele positive Rückmeldungen erhalten. Mit maritimen Motiven und klassischen Lasershow-Elementen verzaubern wir deshalb auch in diesem Jahr am Gründonnerstag ab 20:30 Uhr am Sandwall in Wyk alle großen und kleinen Zuschauer“, freut sich Veranstaltungsleiter Andreas Miler von der Wyk auf Föhr Touristik GmbH. Die darauffolgenden Ostertage stehen dann ganz im Zeichen der Familie. Am Ostersamstag erwartet alle Gäste ab 19 Uhr ein knisterndes Osterfeuer mit Meerblick am Strandcafé »Schapers« am Wyker Südstrand. Mit Livemusik von Helene Nissen, der Drittplatzierten des deutschen Eurovision Song Contest-Vorentscheids sowie der Johnny Cash Coverband »The Linewalkers« steigt hier gleichzeitig auch die erste Strandparty der Saison. An gleicher Stelle heißt es am Ostersonntag ab 15 Uhr ausnahmsweise: Eiersuche statt Sandburgen bauen, denn der Osterhase hat 2.000 Schokoeier verbuddelt. 17 Eier sind besonders prall gefüllt und enthalten tolle Gewinne. Damit die ganz kleinen Gäste ab drei Jahren bei der wilden Ostereiersuche nicht untergehen, gibt es für sie ein eigenes abgestecktes Feld. Wer es etwas kleiner und familiärer mag, besucht die Ostermärkte oder Ostereiersuchen in den Friesendörfern.

Unter dem Motto »With the wind on my side« geht Deutschlands nördlichster Marathon eine Woche vor Ostern in die sechste Runde. Die Strecke des international besetzten 6. Föhr-Marathons führt am 9. April 2017 in Form einer Acht zu den schönsten Punkten der Insel. Neben der klassischen Marathon-Strecke, gibt es auch die Möglichkeit, die halbe Distanz oder den Kinderlauf zu absolvieren. Am selben Tag fällt außerdem um 11 Uhr der Startschuss für den ersten Fischmarkt der Saison rund um den Wyker Binnenhafen.

Foto: (© Föhr Tourismus GmbH/Levke Sönksen)