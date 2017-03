Trendige Naturkosmetik für umweltbewusste Beauties

By LifeStyleSite

Zu einer Trendfrisur gehört auch eine gepflegte Haut. Heute mehr denn je sind wir Umweltbelastungen ausgesetzt, die auch der Haut zu schaffen macht. Das neue Hydro Effect Serum mit Anti-Pollution Komplex von Lavera schützt mit den Proteinen der Alge die Haut vor diesen negativen Umwelteinflüssen. Die hochkonzentrierte, aber leichte Textur des Serums zieht schnell ein und schenkt spürbare Geschmeidigkeit. Dank seiner veganen Formulierung mit natürlicher Hyaluronsäure, Bio-Aloe Vera und feuchtigkeitsspendenden Bio-Sacchariden wird das Feuchtigkeitsdepot der Haut wieder aufgefüllt. Der Anti-Pollution Komplex aus natürlichen Anti-Oxidantien und Bio-Alge wirkt dreifach: es schützt die Hautzellen vor negativen Umwelteinflüssen, wirkt freien Radikalen entgegen und beugt frühzeitiger Hautalterung vor. Einfach morgens nach der Reinigung leicht in die Haut einmassieren. Das Ergebnis: Feuchtigkeit & Schutz. Der erste Schritt für einen frischen und strahlenden Teint. Das neue Serum ist für alle Hauttypen geeignet.

Mit dem neuen Produkt leistet lavera Naturkosmetik einmal mehr Pionierarbeit nicht nur für die Naturkosmetik, sondern bringt auch ein völlig neues Produkt auf den Markt, welches es so bislang nicht zu kaufen gab. „Uns ist es wichtig, auf die besonderen Hautansprüche einzugehen, die Haut zu pflegen, zu schützen, auszubalancieren. Das Altern lässt sich nicht aufhalten, aber der Alterungsprozess kann durch Pflege nach hinten verlagert werden. Die Forschung belegt, dass sich Umweltbelastungen sich negativ auf den Hautzustand auswirken. Mit dem Hydro Effect Serum haben wir ein Produkt entwickelt, das für die Problematik der Luftverschmutzung eine natürlichen Lösung bietet“, so Laverana Geschäftsführerin Klara Ahlers.

Die Faltschachteln des Produktes werden zu 100 % klimaneutral produziert. Die zwangsläufige CO2 Ausstoßung während der Produktion gleicht lavera Naturkosmetik mit der Förderung des nachhaltigen Projektes „Wasseraufbereitung durch Filter“ von der Umweltorganisation Climate Partner wieder aus. Das Projekt widmet sich dem Zugang zu sauberem Trinkwasser für Haushalte in ländlichen Gebieten Kenias.

Die Alge ist ein echtes Chamäleon und hat sich seit Jahrzehnten den unterschiedlichen klimatischen Bedingungen in den Tiefen des Meeres angepasst. Sie ist in der Lage viele Nährstoffe zu speichern und besitzt hautschützende und entzündungshemmende Eigenschaften. Sie ist ein ideales Transportmittel, um die Powerwirkstoffe der Kosmetik in die tieferen Zellschichten zu transportieren, denn die Algen und das Blutplasma des Menschen weisen eine ähnliche Grundstruktur auf. Sie stärken zudem die natürlichen Abwehrkräfte der Haut und versorgen die Haut mit Energie. Vitamine aktivieren die Haut, schützen sie vor Umwelteinflüssen, bekämpfen freie Radikale und wirken als natürlicher Anti-Aging-Komplex.

Das Hydro Effect Serum ist NATRUE-zertifiziert und enthält Bio-Pflanzeninhaltsstoffe aus eigener Herstellung. Das Produkt ist seit März 2017 im Handel erhältlich. www.lavera.de

aloe vera hydro repair gel

Manche Frauen können Düfte nur schlecht vertragen. Selbst wenn sie sich in hochwertigen Hautpflegeprodukten verstecken. Sie reagieren möglicherweise sogar allergisch darauf. Darum gibt es jetzt das aloe vera hydro repair gel von Santaverde jetzt auch ohne Duft. Nachdem Santaverde bereits die Cremes light, medium und rich für besonders sensible oder allergische Haut in einer Variante ohne ätherische Öle anbietet, folgt auf vielfachen Kundenwunsch auch das aloe vera hydro repair gel diesem Konzept.

Das zarte Gel aus reinem Aloe Vera Saft, Holunderblütenextrakt, Nachtkerzenöl und Mangokernbutter ist der Allrounder für jede Gesichtspflege-Routine: Im Sommer, bei Mischhaut oder fettiger Haut ist es als leichte Solopflege oder bei trockener und reifer Haut als feuchtigkeitsspendendes Serum vor der Creme anwendbar.

Anwendungstipps:

Feuchtigkeits-Booster: Das leichte Gel sorgt, vor den Aloe Vera Pflegecremes aufgetragen, für einen zusätzlichen Feuchtigkeits-Boost.

Cooling-Pflege: Ideale After-Sun-Pflege für das Gesicht.

Männer-Favorit: Federleichtes Basispflegeprodukt für Männerhaut und beruhigend nach der Rasur.

Augenfrische: Sorgt, mit der aloe vera augencreme vermischt, für eine erfrischte Augenpartie.

Beauty-Treatment: Zusammen mit der age protect ampulle angewendet, ergeben beide Produkte eine Beauty-Behandlung, die Ihre Haut sofort zum Strahlen bringt.

Inhaltsstoffe: Aloe Vera Saft, Holunderblütenextrakt, Nachtkerzenöl und Mangokernbutter.

Wie alle Santaverde Kosmetikprodukte trägt auch das aloe vera hydro repair gel ohne Duft das NATRUE-Gütesiegel für zertifizierte Naturkosmetik sowie das Tierschutzsiegel Leaping Bunny, das Tierversuche an einzelnen Rohstoffen und an Fertigprodukten auch in Nicht-EU-Ländern wirksam ausschließt. Alle Santaverde Produkte sind zudem nach den Richtlinien der Vegan Society zertifiziert.

Erhältlich ist das aloe vera hydro repair gel ohne Duft in ausgewählten Naturkost- und Naturkosmetikfachgeschäften, Reformhäusern, Apotheken, Parfümerien sowie direkt über santaverde.de.