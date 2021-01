Umweltschonende Reinigungsmittel: Gefragte Alltagshelfer im Corona-Jahr

Zur Zeit wird die eigene Wohnung zum Homeoffice und da der Restaurantbesuch ebenfalls noch ausfällt – wird die Küche oder das Esszimmer häufiger genutzt. Die situationsbedingte neue Häuslichkeit während der Corona-Einschränkungen lässt uns nun öfter am Herd stehen und kochen. Jetzt müssen gute Reinigungsmittel her, denn entsprechend oft müssen wir die Küche nun säubern, abwaschen oder die Spülmaschine betätigen.

Reinigungsmittel: Trend zur Nachhaltigkeit

Mit einfachen Hausmitteln wie Essig, Zitronensäure, Soda und Natron können Putzmittel selbst hergestellt werden. Plastikmüll bleibt dabei außen vor und Geld spart man ebenso. Die Umweltbelastung fällt ebenfalls weg und gesünder ist es zudem.

Doch nicht jede/r hat Lust dazu und freut sich, wenn solche umweltschonenden und gut reinigenden Alternativen im Laden oder online zu kaufen sind. Wie beispielsweise das Clean Kitchen Set des Münchner Start-ups everdrop. Das Set sorgt dafür, dass von der Arbeitsplatte bis zur Bratpfanne alles blitzt und blinkt. Es ist umweltschonend und sieht sehr stylish aus – eine saubere Sache also.



Das Set beinhaltet drei Putzmitteltabs für Küchenreiniger mit passender Flasche, verpackungsfreie Spülmaschinentabs für 40 Spülgänge plus Aufbewahrungsbox, eine Flaschenbürste sowie zwei Schwammtücher.

Außen hui – innen auch

Die enthaltenen Reinigungsprodukte gehören zum umweltschonenden everdrop Standardsortiment und konnten bisher nur separat gekauft werden. Die Putzmitteltabs werden einfach in Wasser aufgelöst. So entsteht in wenigen Minuten ein leistungsstarker Küchenreiniger, der selbst Fett und Eingebranntem nachhaltig den Garaus macht. Die mitgelieferte Sprühflasche in puristischem Design kann immer wieder verwendet werden. Damit werden im Vergleich zu herkömmlichen Putzmitteln auf Dauer unzählige Plastikflaschen gespart. Von unnötigen chemischen Inhaltsstoffen ganz zu schweigen, denn alle everdrop Putzmitteltabs – derzeit gibt es sie für Küche, Glas und Bad – werden so natürlich wie möglich produziert. Auch die Spülmaschinentabs sind ein Statement in Sachen Umweltschutz: Sie verzichten auf jegliche Plastikumverpackung, was in diesem Produktsegment eine echte Innovation darstellt.

Dazu gibt es zwei waschbare Naturschwammtücher aus Holz-Zellulose und Baumwolle sowie eine stylishe Flaschenbürste zum Handspülen aus FSC-zertifiziertem Buchenholz. Alles in allem haben die Münchner damit ein Set auf die Beine gestellt, das sich sehen lassen kann – inhaltlich, qualitativ und nicht zuletzt optisch.

Das everdrop Clean Kitchen Set im Überblick

• 3 Putzmitteltabs “Küche”

• 1 Putzmittelflasche “Küche”

• 1 Packung Spülmaschinentabs (40 Stück)

• 1 Metall-Aufbewahrungsbox “Spülmaschinentabs”

• 1 Flaschenbürste

• 2 Naturschwammtücher

Das everdrop Clean Kitchen Set ist ab sofort online für 39,99€ auf everdrop.de erhältlich