veganfach in Köln bewies Fülle des veganen Lifestyles

Zum zweiten Mal fand die veganfach in Köln statt. Am 3. und 4. November 2017 drängten sich die Menschen durch die Gänge, um Neuheiten, die dieses Mal noch vielfältiger ausgefallen waren, als zuvor zu erkunden. Die Besucher konnten sich über einen veganen Lebensstil informieren oder einfach nur vegane Produkte kennenlernen und ausprobieren. Was einmal als Nische begonnen hat, ist eine zunehmend lebendige Branche und Lebenseinstellung für viele Menschen geworden.

30 Startup-Unternehmen stellten ihre Produkte auf der veganfach einem großen internationalen Publikum vor – der Trend zu immer veganen Produkten aus allen Bereichen des täglichen Lebens – von Lebensmitteln über Kosmetik und Mode bis hin zu Möbeln und Dienstleistungen ist ungebrochen.

Auch Christian Vagedes, Gründer und Vorsitzender der Veganen Gesellschaft Deutschland e. V., zeigte sich von der zweiten veganfach in Köln begeistert:

„Die Unternehmen haben eine fantastische Kreativität und Innovationskraft gezeigt. Vegan ist so vielfältig und abwechslungsreich geworden, dass es für jeden Geschmack und zu nahezu jedem Thema eine vegane Alternative gibt. Das Thema ist damit endgültig ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft geworden.“

Uns haben die Boots von RISORSE FUTURE gefallen. Sie sind ein „must have“ für all jene, die auf der Suche nach veganen Schuhen mit italienischem Design sind. Und für alle Modebegeisterten, die nachhaltig und verantwortungsbewusst shoppen und auf der Suche nach völlig tierfreien Produkten sind.

Die Region Marken ist die Heimat der Italienischen Schuhkunst. Es ist eine der bekanntesten Regionen in Italien und auf der Welt für die Herstellung von exklusiven Modeschuhen! Es werden nur die hochwertigsten Materialien verwendet, die sorgfältig in Handarbeit von erfahrenen Schuhmachern in den Marken verarbeitet werden. Die Produktion basiert auf einer lokalen Produktionskette. Die Schuhe sind aus veganen Materialien (vor allem Hanf und Baumwolle) entstanden, also komplett „animal-free.

Titelfoto Weihnachtsmarkt auf der vganfach

Alle Fotos:Presse veganfach/Messe Köln