Verlosung – Santaverde „Aloe Vera Hydro Repair Gel“

Es ist nicht gleichgültig, welche Creme wir für unsere Gesichtspflege benutzen. Naturkosmetik, die frei von Schadstoffen, synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen, tierleidfrei und vegan hergestellt ist, überzeugt immer mehr Verbraucherinnen.

Wie das zarte „Aloe Vera Hydro Repair Gel“, das aus reinem Aloe Vera Saft, Holunderblütenextrakt, Nachtkerzenöl und Mangokernbutter besteht und regenerierend wirkt, den Feuchtigkeitshaushalt der Haut neu aufbaut und für alle Hautbilder geeignet ist.

Anwendung: Nach dem Reinigen und Tonisieren gleichmäßig auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und sanft einmassieren. Kann bei unreiner, fettiger und Mischhaut allein, bei allen anderen Hautbildern wie ein Serum ergänzend vor der Creme angewendet werden.

Inhaltsstoffe (Volldeklaration) Aloe Vera Saft*, Weingeist*, Natriumlaktat, Nachtkerzenöl*, Mandelöl*, Holunderblütenextrakt*, Lavendelblütenextrakt*, pflanzl. Betain, Hyaluronsäure, Xanthan,

Mangokernbutter, Meeresalgenextrakt, Vitamin E, Sonnenblumenöl*, Vitamin C Palmitat, pflanzl. Natriumphytat, Glucose, pflanzl. Glycerinfettsäureester, pflanzl. Levulinsäure, pflanzl. Glycerin, pflanzl. Natriumlevulinat, bei Artikelnr. 23301 zusätzlich Lavendelöl*, natürlicher Aprikosenduft.

•die Kollagensynthese stimuliert

•Pigmentstörungen mildert

Tipp: Nach einem sonnenintensiven Urlaub oder zum Wechsel der Jahreszeiten hilft eine 10-tägige Kur, um die Haut zu regenerieren.

Inhaltsstoffe (Volldeklaration) Aloe Vera Saft*, Aloe Vera Blütenextrakt*, Weingeist*, Rosenblüten-hydrolat*, Sanddornextrakt*, Apfelextrakt*, Lavendelblütenextrakt*, Weidenrindenextrakt, pflanzl. Glycerin, Wirkstoffkomplex aus Wurzelextrakten, Hyaluronsäure, Meeresalgenauszug, pflanzl. Levulinsäure, pflanzl. Natriumlevulinat, Glucose, pflanzl. Emulgator, Natriumhydroxid, Zitronensäure, ätherische Öle.

*Beide Produkte sind aus kontrolliert biologischem Anbau und NATRUE-zertifizierte Naturkosmetik, frei von synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen, tierleidfrei und vegan.

Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, sendet eine E-Mail an gewinnspiel@lifestylesite.de mit Angabe der Adresse. Das Gewinnspiel endet am 29.08.2017, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.