Wenn die Liebe geht – Trennungen und Liebeskummer überwinden

Trennungen gehören zu den schmerzlichsten Erfahrungen eines Menschen. Doch wenn eine Beziehung zu Ende ist, wenn es an Veränderungswillen mangelt und nur wenig Empathie und Gefühl für den anderen/ die andere übrig geblieben ist, dann ist eine Partnerschaft am Ende ihres Weges angekommen.

In solchen Momenten ist ein guter Ratgeber besonders wichtig, betont die erfahrene Paartherapeutin Juliette Boisson. Alle, die Unterstützung und Hilfe suchen, begleitet ihr Buch „Trennungsratgeber für Dummies“ auf einfühlsame Weise.

Bilanz ziehen und Entscheidungen treffen

Auch sich selbst gegenüber, offen und ehrlich zu sein, ist dringend notwendig, besonders wenn man unsicher ist. Fragen zu beantworten wie, was spricht dafür, die Beziehung weiterzuführen, was dagegen? Welche Ängste plagen mich und wie kann ich sie überwinden?

Männer trennen sich ungern, sie ziehen sich lieber zurück. Das hat evolutionäre Gründe, wie die Autorin beschreibt. Dennoch machen manche Männer per SMS Schluss oder benehmen sich so schlecht, dass die Partnerin verunsichert und verletzt wird. Damit wälzen sie die Entscheidung auf die Partnerin ab, damit sie letztendlich die Trennung herbeiführt.

Wie es besser geht, was zu vermeiden ist, um würdevoll und angemessen eine Trennung durchzustehen, das alles findet man in diesem Trennungsratgeber.

Wie man mutig in die Zukunft schauen kann

Ein wichtiges Kapitel in diesem Trennungsprozess folgt erst, nachdem er vollzogen ist. Wie kann das eigene Selbstbild, das Selbstwertgefühl wieder hergestellt werden? Niemand möchte auf Dauer alleine leben. Doch wer noch ständig an sich zweifelt, sich als Opfer fühlt und seine Beziehungsfähigkeit infrage stellt, der macht es sich schwer damit.

Der Trennungsratgeber hilft mit Tipps und Anleitungen, konkreten Übungen und zahlreichen Checklisten. Damit begleitet er die Leserin und den Leser kompetent auf dem Weg zu einer guten Trennung.

Juliette Boisson ist staatlich zugelassene Psychotherapeutin nach Heilpraktikergesetz und bietet Lösungsfokussierte Kurzzeittherapie und systemische Therapie in deutscher, französischer und englischer Sprache an. Sie befasst sich tagtäglich mit Herzensangelegenheiten in ihrer Praxis für Beziehungsthemen in München. Ihre Schwerpunkte liegen in der Paartherapie und Beratung, dem Liebeskummer- und Single-Coaching und allen Themen, die Beziehungen bewegen. Nach einem Masterstudium in internationalem Marketing Management und einigen Jahren in der Wirtschaft widmet sie sich nun ihrem eigentlichen Berufswunsch und hat sich seitdem mit Aus- und Weiterbildungen zum Thema Liebe und Beziehung beschäftigt.

Trennungsratgeber für dummies von Juliette Boisson

ist im Verlag Wiley-vch erschienen