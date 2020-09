Wir müssen reden, Frau Doktor! Patient und Arzt auf Augenhöhe

Das Bild vom „Gott in Weiß“ hat sich über viele Jahre geformt und ist aus den Köpfen der Menschen noch nicht gänzlich verschwunden. Auch wenn viele Ärzte in ihren Praxen keine Kittel mehr tragen, so fällt immer noch diese Aura des Arztes auf eine ungleiche Beziehung, die Patienten und Ärzte verbindet. Die Kommunikation zwischen Arzt und Patient benötigte von beiden Seiten eine Auffrischung.

Die Hautärztin Dr. med. Yael Adler hat sich diesem Thema in ihrem Buch „Wir müssen reden, Frau Doktor!“ gewidmet. Kommunikation kann oft gelingen, ist aber eigentlich auch überall anfällig für Fehler. Die Botschaften, die wir aussenden, sind einmal nicht nur verbaler Art, sondern vermitteln auch nonverbal Bedeutsames. Und selbst wenn wir glauben, nicht zu kommunizieren, senden wir Botschaften aus. Schon klar, dass es auch zwischen Arzt und Patient Verständnisprobleme geben kann.

Die Rollen zwischen Patient und Arzt sind in gewisser Weise festgelegt – man kann sie kaum untereinander austauschen. Nur der Arzt kann in die Rolle eines Patienten geraten, wenn er selbst als solcher ein Krankenhaus oder eine Praxis betreten muss. Und manchmal sind diese Erfahrungen, Patient zu sein, auch für einen Arzt mit Missverständnissen, fehlgeleiteter Kommunikation und Problemen behaftet. Eine sehr aufrüttelnde Fallgeschichte erzählt davon und bringt ganz zu Beginn der Lektüre auf den Punkt, worum es geht.

Empathie – das Codewort für gute Kommunikation

Es steckt immer auch Persönlichkeit in der Arztrolle. Da gibt es die Ärzte-Dinos, die sich durch große Kompetenz, warmherzige Menschenliebe und den ganzheitlichen Blick auf den Kranken auszeichnen. Auch deren Kommunikationsmuster entspricht ihrer ganzheitlichen Art. Die Technikgläubigen wiederum vertrauen ihren Geräten, während den Narzissten die Anerkennung über alles. geht. Das ist die eine Seite der Beziehung. Doch schaut Yael Adler auch auf die Patientenseite.

Hier gibt es ebenso zahlreiche Rollenmuster. Dem Arzt begegnen hartnäckige Krankheitsleugner, panische Hypochonder und seit geraumer Zeit immer häufiger die Internet-Patienten, die vorinformiert glauben, sie wüssten bereits die Diagnose. Sich in diese verschiedenen Rollenbilder hineinzuversetzen, empathisch zu sein, verkürzt den Weg zur gelungenen Kommunikation.

Kommunikation – ein Placebo-Effekt

Wenn ein Mensch krank ist, sucht er gezwungenermaßen die Nähe einer Ärztin/oder eines Arztes. Dann brauchen Patient*innen neben der Diagnose Medikamente und viel Zuneigung. Wie Studien ergeben haben, spielt die Kommunikation zwischen Arzt und Patient dabei eine übergeordnete Rolle. Die positiven Wirkungen der Arzt-Patienten-Kommunikation sind sogar biologisch messbar.

Kann das der Patient jetzt wirklich verstehen?

Und hier hat Yael Adler auch den Finger in die Wunde gelegt: Gute Voraussetzung für eine gelingende Kommunikation und Beziehung zwischen Arzt und Patient macht nötig, die gleiche Sprache zu sprechen. Beim Patienten mangelt es häufig am Grundlagenwissen. Oft ist bei alten oder bildungsfernen Menschen die Gesundheitskompetenz gering. Schon in der Schule, so die Autorin, sollte eine Gesundheitserziehung die fundierte Basis dafür legen. Im Vorteil ist hier auf jeden Fall der Arzt, der im Besitz fachspezifischer Vokabeln und der Laiensprache ist, wie sie an sehr schönen Beispielen aufzeigt.

Die Autorin nennt die größten Fehler, die ein Arzt im Patientengespräch begehen kann, und was ein Patient unbedingt vermeiden sollte. Den Patienten erklärt sie, wie sie sich am besten auf einen Arztbesuch vorbereiten können und wie eine echte respektvolle Kommunikation zwischen beiden Parteien gelingen kann. Wenn der Arzt sich wirklich die Zeit nehmen kann, dem Patienten zuzuhören, ergibt sich auch ein besseres Verständnis, und Patientinnen verstehen besser, was er uns sagen will.

Weder Patient noch Ärzte bewegen sich im luftleeren Raum, sondern sind eingebettet in ein Gesundheitssystem, das ebenfalls Einfluss auf die Beziehung zwischen Arzt und Patient hat. Auch hier erklärt Yael Adler ohne Umschweife, welche Verbesserung nötig sind.

Am Ende des Buches hoffen Leserinnen als potenzielle Patient*innen einen ärztlichen Beziehungspartner zu bekommen, der die verständliche Sprache spricht, die dieses kluge Buch auszeichnet. Hier gibt es keine Verständnisprobleme, sondern stattdessen eine klare Sprache, die mit viel Empathie für Patienten und Kollegen daherkommt. Mit ihrem Buch zeigt Yael Adler den Weg zu einer guten Kommunikation zwischen Patienten und Ärzten, die auch den Verlauf von Krankheiten verbessert. Unbedingt empfehlenswert.

WIR MÜSSEN REDEN, FRAU DOKTOR!

Dr. med. Yael Adler

ISBN 978-3-426-27802-4

Verlag Droemer

Dr. med. Yael Adler ist Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin (DGEM). Sie hat für die klinische Forschung gearbeitet und leitet seit 2007 eine eigene Praxis in Berlin. Ihr Talent, komplexe medizinische Sachverhalte anschaulich und unterhaltsam zu vermitteln, stellt sie in Vorträgen und als Gesundheitsexpertin in den Medien unter Beweis, u.a. in ihren erfolgreichen Podcasts „Wir müssen reden, Frau Doktor!“ und „Ist das noch gesund?“. 2016 erschien der Spiegel-Nr.-1-Bestseller „Haut nah“, der bislang in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurde, 2018 folgte mit „Darüber spricht man nicht“ ein weiterer Spiegel-Nr.-1-Bestseller.